ضبط تاجر تمويني يحتكر 300 كيلو سكر حر وتحرير محضرين غلق بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس وتمكنت الحملة من تحرير محاضر متنوعة ضد مخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر تصرف في عدد 4 شيكارة ، وتحرير محضر توقف جزئي ، وكذا تحرير محضر تجميع 300 كيلو سكر حر ب27 لدى تاجر تمويني، ومحضر امتناع بيع سجائر كليوبترا عدد 70 علبه، ومحضر أزيد من السعر سجائر كليوبترا عدد 11 علبه، وتحرير 2 محضر غلق تجار تموينيين

وتحرير 2 محضر نقص وزن، وتحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 6 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، وتحرير 4 محاضر عدم وجود قائمه، وتحرير 7 محاضر عدم اعطاء بون الصرف.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.