بحوزته مليون جنيه.. حبس شاب لتزويره العملات النقدية في عين شمس

أمرت النيابة العامة بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير العملات النقدية المحلية بمنطقة عين شمس، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مزورة تجاوزت المليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتزوير العملات المحلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته مبلغ مالى "مزيف" بمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى طباعة الأوراق المالية المزيفة ، وعُثر بداخل مسكنه على (مبلغ 1,110 مليون جنيه فئات مالية مختلفة "مُزيفة" - طابعة إلكترونية ألوان ليزر - حبارة ألوان - 2 رزمة ورق أبيض تستخدم فى الطباعة - سلاح أبيض) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

