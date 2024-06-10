تمرين تأهيلي للونش وشيكابالا على هامش تدريبات الزمالك

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء، على هامش مران اليوم البدني، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر الاكتفاء بخوض اللاعبين لبرنامج تدريبي بدني في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.



وأدى "شيكابالا" و"الونش" تدريبات منفردة تضمنت بعض التدريبات التأهيلية والركض حول الملعب، تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.



ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، بينما يؤدي الونش برنامجه التأهيلي ضمن المراحل الأخيرة من البرنامج الخاص به بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.