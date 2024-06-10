إعلام عبري: ليبرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو

ذكرت صحيفة "معاريف" أن أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قد صرح بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على قيادة إسرائيل بشكل فعال، وأنه لا يرى أي جدوى من الانضمام إلى حكومة نتنياهو.

وأوضح ليبرمان أنه سيجتمع مع بيني جانتس، الوزير السابق في مجلس الحرب، اليوم الاثنين، بهدف حثه على الانضمام إلى أحزاب المعارضة بهدف إسقاط الحكومة الحالية.

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل لم تحقق أي تقدم كبير في الجنوب أو الشمال، وأن نتنياهو غير قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة".

وأكد أن الحل الوحيد للوضع الحالي في إسرائيل هو إجراء انتخابات مبكرة.

أشار أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قبل أيام، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعرضت "لإذلال كامل في قطاع غزة بدلًا من تحقيق النصر الكامل الذي كانت تتحدث عنه، بينما فقدت السيطرة على الشمال واستمرت في الخضوع لحزب الله اللبناني الذي يتصرف بحرية كاملة".

وفي مناسبات عدة خلال الفترة الأخيرة، طالب ليبرمان نتنياهو بالاستقالة، متهمًا إياه بـ"تقديم مصالحه الشخصية على مصالح إسرائيل".

من جانبه، رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة في ظل الحرب الحالية، ورفض تحمل أي مسؤولية عن "الفشل" الذي نتج عن هجوم "طوفان الأقصى" الذي استهدف قواعد الجيش والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن أسر عشرات الإسرائيليين.