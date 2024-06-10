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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة قناة السويس تُكرم خريجيها من الدفعة الأولى لمبادرة "سيدات رائدات"

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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كرّم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث خريجات جامعة قناة السويس من الدفعة الأولى لمبادرة "سيدات رائدات"

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بحضور فريق عمل نادي ريادة الأعمال الدكتورة ماجدة العشري الأستاذ بكلية الطب والدكتورة أفنان ممدوح.

جاءت المبادرة بالتعاون بين نادي ريادة الأعمال جامعة قناة السويس وإدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الأستاذة ايفون حبيب مدير الإدارة ووحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وضمت المبادرة ورشة العمل تم خلالها تدريب السيدات في محافظة الإسماعيلية من عمر 25 إلى 50 عام بمشاركة 40 سيدة من محافظة الإسماعيلية واستمرت على مدار ثلاث أيام.

وخلال المبادرة عرض مقدمة عن ريادة الأعمال و التعريف بالشركات الناشئة وتحديد الفرص بالسوق  وكيفية كتابة خطة العمل وتحديد شريحة العملاء والوصول إليهم، مع إعطاء نبذه حول استراتيجيات التسويق المختلفة، أساسيات المالية وكيفية بناء فريق
والعرض التقديمي الإحترافي.

حاضرت بالمبادرة الدكتورة أفنان ممدوح بركات بنادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وفي ختام الورشة قامت المجموعات المشاركة بعروض تقديمية لمشروعاتهم وتطبيق عملي لكل ما تم التدريب عليه.

الإسماعيلية الدراسات العليا والبحوث الشركات الناشئة تدريب السيدات جامعة قناة السويس