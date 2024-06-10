7 أنواع فاكهة تساعد في إنقاص الوزن ورشاقة الجسم

يعد الحصول على جسم رشيق هو أبرز ما يسعي إليه معظم الأشخاص وخاصة النساء، فهن يحرصن علي جسم رشيق لإبراز جمالهن؛ لذا نقدم اليكم أنواع الفاكهة التي يمكن تناولها أثناء اتباع نظام الرجيم.



1. التوت

تعد فاكهة التوت من أفضل فواكه الرحيم ، حيث تتسم بالمذاق الجيد، ويساعد التوت في إشباع الرغبة الشديدة لتناول السكريات، وبالرغم من ذلك فان سعراته الحرارية منخفضة، ويحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

2. البرتقال

يوفر البرتقال متوسط ​​الحجم نسبة من الألياف، ويساعد في الشعور بالشبع وامتلاء المعدة لفترة طويلة، ويتميز بقلة السعرات الحرارية، ويحتوي على فيتامين سي.

3. المشمش.

تتسم فاكهة المشش بانخفاض السعرات الحرارية بها، ومذاقها الشهي، كما أنها غنية بالعديد من المغذيات مثل فيتامين أ وفيتامين سي.



4. الباشن فروت

تعد الباشن فروت من أفضل فواكه الرجيم، حيث إنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا، فإن ثمرة واحدة منها توفر 17 سعر حراري ، و كما أنها غنية بالعناصر الهامة مثل الألياف وفيتامين أ وفيتامين سي، بالإضافة إلى الحديد والبوتاسيوم، وتساعد هذه الفاكهة في تحسين حساسية الأنسولين و تعزيز فقدان الوزن.

5.البطيخ

تعد فاكهة البطيخ أفضل الفواكه للرجيم، إذ أنه يتضمن سعرات حرارية منخفضة، ويحتوي على مستويات مرتفعة من الماء تصل إلى 90%، مما يساعد على الشعور بالشبع.

6.الشمام

تعد فاكهة منعشة في موسم الصيف الحار، و يمكن إدراجها ضمن أفضل فواكه الرجيم، ويتسم الشمام بانخفاض في السعرات الحرارية، ويساعد على تقليل الشهية عند تناوله، كما أنه يحتوي على أكثر من 90% من الماء، مما يضمن ترطيب الجسم لساعات طويلة.

7.الأفوكادو

تعزز فاكهة الأفوكادو فقدان الوزن، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، وينصح بعدم الإكثار من تناول الأفوكادو أثناء فترة الرجيم الغذائي للحصول على فوائده، بدون التسبب في زيادة الوزن المحتملة بفضل احتوائه على الدهون الصحية.