الشهادة الإعدادية 2024.. 110 آلاف طالب وطالبة يستعدون لأداء الامتحان بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

الدقهلية: 110 آلاف طالب وطالبة يستعدون لأداء الامتحان

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، مديرى الإدارات التعليمية بتوفير مقاعد كافية للطلاب وإضاءة وتهوية جيدة باللجان .

وأكد "شعبان" أن جميع الإدارات التعليمية انهت كافة الاستعدادات وتوفير كافة الإمكانات للطلاب لأداء الامتحانات حيث يؤدى 109 آلاف و991 طالبا وطالبة أمام 593 لجنة امتحانية عام ومهنى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة اللازمة لمنع الغش بكافة سبله ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب والملاحظين وسيتم التأكد من عدم حيازة الطلاب للهواتف قبل دخولهم وأثناء تواجدهم باللجان.

غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية:

واشار انه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لتلقي وتذليل المشكلات التي من شأنها تعرقل سير الامتحانات .

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انه جرى عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان والأوراق الامتحانية ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية.