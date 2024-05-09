"تعليم الدقهلية" : أسئلة مادة العلوم تختلف عن امتحان العام الماضى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها مساء اليوم الخميس أنه بناء على مانشر فى وسائل التواصل الإجتماعي عن تطابق امتحان ماده العلوم للصف الثانى الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع اختبار ماده العلوم للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتسريب الامتحان بإدارة منية النصر كلف ناصر شعبان وكيل الوزارة لجنة من توجيه عام العلوم لبحث الشكوى على الفور.

تحرك سريع من تعليم الدقهلية حول واقعة تسريب امتحان مادة العلوم بإدارة منية النصر

وقال البيان أنه بالفحص تبين أن هناك تشابه فى بعض الفقرات شكلا ومختلفة مضمونا وجاء تقرير اللجنة أن هناك تطابق فى الجزء الأول من السؤال الأول فقرة ٤ ولكن هناك اختلاف فى الجزء الثانى من السؤال مما يترتب علية اختلاف السؤال و الإجابة وكذلك السؤال الرابع الفقره( ا) والفقرة ( ب(٢و٣ ) هو تشابه بسيط جدا فى الشكل مع اختلاف المضمون ويترتب عليه اختلاف الإجابه ولا يوجد تطابق .

وأشار إلى أنه جاء فى تقرير اللجنة أن امتحان ماده العلوم لم يتضمن سوى ٢٠٪؜ من أسئلة امتحانات أعوام سابقة، وهذا أمر طبيعي ومتاح لواضع الامتحان أن يفعله، لكن لم يكن هناك أي تطابق في الأسئلة كلها كما تردد.

من جانبه أوضح ناصر شعبان وكيل الوزراة أن امتحان مادة العلوم في الإدارة التعليمية لمنية النصر بالدقهلية، لم يكن موحدا على مستوى الإدارة التعليمية، بل تم تقسيم الإدارة إلى قطاعات.

واضاف : الامتحان لم يكن موحدا على مستوى الإدارة، بل لكل ثلاث أو أربع مدارس امتحان منفصل مع التقيد بمواصفات الورقه الامتحانيه وهو ما جعل هناك تشابه في نوعية الاسئله التي ورد في الشكوي بأنها متطابقه.