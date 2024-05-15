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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

حرس الحدود
حرس الحدود
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أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، بحضور ممثلي الأندية المشاركة حيث يتنافس أربعة فرق على خطف بطاقة الصعود الأخيرة عقب صعود بتروجت وغزل المحلة .
 

الجولة الأولى 

الترسانة x حرس الحدود
سبورتنج x منتخب السويس
 

الجولة الثانية
حرس الحدود x سبورتنج
منتخب السويس x الترسانة
 

الجولة الثالثة
الترسانة x سبورتنج
حرس الحدود x منتخب السويس
 


موعد مباريات الدورة الرباعية
 

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد كشفت في وقت سابق عن موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جائت كالتالي :-

حضر القرعة ناصر فراج مدير إدارة المسابقات و معتز سليم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي منتخب السويس و فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة و سامح صابر مدير الكرة بنادى حرس الحدود و محمد احمد مقرر القسم الثاني.

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز الاتحاد المصري لكرة القدم الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بتروجت