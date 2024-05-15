مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، بحضور ممثلي الأندية المشاركة حيث يتنافس أربعة فرق على خطف بطاقة الصعود الأخيرة عقب صعود بتروجت وغزل المحلة .
الجولة الأولى
الترسانة x حرس الحدود
سبورتنج x منتخب السويس
الجولة الثانية
حرس الحدود x سبورتنج
منتخب السويس x الترسانة
الجولة الثالثة
الترسانة x سبورتنج
حرس الحدود x منتخب السويس
موعد مباريات الدورة الرباعية
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد كشفت في وقت سابق عن موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جائت كالتالي :-
حضر القرعة ناصر فراج مدير إدارة المسابقات و معتز سليم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي منتخب السويس و فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة و سامح صابر مدير الكرة بنادى حرس الحدود و محمد احمد مقرر القسم الثاني.