منتخب قنا يفوز على البحيرة ويتأهل إلى دور ١٦ من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي فوز منتخب قنا على منتخب البحيرة، وتأهله إلى دور ١٦ من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحقق منتخب قنا فوزه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على منتخب البحيرة في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، ليواجه قنا منتخب شمال سيناء في دور ١٦.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

وكانت القرعة قد أسفرت عن؛ منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.