تزامناً مع الموجة الحارة.. 6 نصائح لتجنب أضرارها| شاهد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة حارة تضرب البلاد، بداية من يوم غد الخميس ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وتقدم البوابة نيوز عدة نصائح لتجنب أضرارها حفاظاً على سلامتك.