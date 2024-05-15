تزامناً مع الموجة الحارة.. 6 نصائح لتجنب أضرارها| شاهد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة حارة تضرب البلاد، بداية من يوم غد الخميس ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.
وتقدم البوابة نيوز عدة نصائح لتجنب أضرارها حفاظاً على سلامتك.
- الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم
- تجنب ممارسة الأنشطة الرياضية خاصة في الأوقات شديدة الحرارة
- ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة المصنوعة من القطن وفاتحة اللون
- ارتداء قبعة على الرأس لتقليل فرص الإصابة بضربات الشمس
- تجنب تناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول
- استخدام كريم واقي الشمس لحماية الجلد من الإصابة بالحروق