إحالة عصابة سرقة المقابر في الخليفة للجنايات

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بإحالة شخصين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة أبواب المقابر الحديدية، وعربات اليد، إلى الجنايات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الخليفة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر – عربة يد بثلاث عجلات) .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وأقر بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.