الإحصاء: 43,5 % معـدل المساهمة في النشاط الاقتصادي من جملة السكان

كشفت نشرة القوى العاملة للربع الأول لعام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم عن أنه بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43,5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43,1% خلال الربع السابق مقابل 43,0٪ في الربع المماثل للعام السابق .

وأوضح الجهاز أنه بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,2٪ مقابل 68,9٪ فى الربع السابق وكانت 69,1٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 16,6٪، بينما كان 16,0 ٪ في الربع السابق وكانت 15,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

كما بلغ معدل المساهمة ( في الحضر 43,2 ٪، فى الريف 43,8 ٪) بينما كان ( في الحضر 42,7٪ ، 43,5٪ في الريف) في الربع السابق، مقابل ( في الحضر 42,2٪ ، في الريف 43,6٪) في الربع المماثل من العام السابق .

وأشار الجهاز، إلى أنه سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 58,9%.

اما أهم الأنشطة الإقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين فقد حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,317 مليون مشتغـل (4,404 مليون ذكور ، 913 ألف إناث) بنسبة 18,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,615 مليون مشتغل (3,823 مليون ذكور ،792 ألف إناث) بنسبة 15,8٪ من إجمالي المشتغلين .

كـما بـلغ عـدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء 3,955 مليون مشتغل (3,927 مليون ذكور، 28 ألف إناث ) بنسبة 13,5٪ من إجمالي المشتغلين .

ولفت الجهاز إلى أنه بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,852 مليون مشتغل (3,447 مليون ذكور، 405ألف إناث) بنسبة 13,2٪ من إجمالي المشتغلين.

و بلــغ عـدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2,685 مليون مشتـغل (2,660 مليـون ذكور، 25 ألف إناث) بنسبة 9,2٪ من إجمالي المشتغلين.

