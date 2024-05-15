رئيس إسنا يكشف موقف عمليات رصف شوارع المدينة بـ"الخطة الاستثمارية".. صور

أكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، استمرار عمليات الرصف بمدينة إسنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م بالتعاون مع مديرية الطرق، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح السعدي، أن أعمال الرصف الجارية تضمنت رصف شارع شرق ترعة أصفون بداية من موقف المطاعنة حتى جنوب مستشفى الرمد، مرورا بموقف الدير ومرورا بالضرائب العقارية بطول 1900 متر، وعرض 15 متر تقريبا بإجمالي 28100 متر مسطح، كما تم رصف شارع عزبة سلمان بداية من شمال السنترال الجديد شرقا حتى الضرائب العقارية غربا بطول 250 متر وعرض 8 متر تقريبا، كما تم رصف ٤ شوارع بمنطقة غرب محكمة إسنا بأطوال مختلفة بمجموع 5500 متر مسطح تقريبا.

تركيب بلاط أنترلوك

وأضاف، أنه تم تركيب بلاط انترلوك بشوارع داخل مدينة إسنا، وهى شارع سوبر ماركت ميسرة أمام مسجد الزهراء من الغرب بطول 450 وعرض 5.5 تقريبا بمجموع 1600 متر تقريبا، وتركيب بلاط انترلوك بشوارع استكمال شارع الصلحات و شارع الحكام 2، كما استمرت عملية رصف الطرق بمبادرة حياة كريمة حيث يجري استكمال رصف الطريق الزراعي الغربي السريع بداية من قرية العضايمة وحتى كمين السباعية بطول حوالي 8 كم.

خريطة أعمال الرصف

وحول عمليات الرصف بمدينة إسنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م أوضح رئيس المدينة أن بيانها كالآتي :-

أولا : رصف منطقة شرق ترعة اصفون وتفرعها، من خلال إعادة رصف شارع شرق ترعة أصفون بداية من كوبرى نجع الشيخ فضيل جنوبا حتى موقف المطاعنة شمالا بطول ٢ ك.م، وإعادة رصف شارع موقف الدير بداية من موقف الدير حتى شارع طراد النيل شرقا، ورصف شارع عزبة سليمان بداية من الضرائب العقارية حتى شارع طراد النيل، وإعادة رصف شارع شرق ترعة أصفون بداية من موقف أتوبيس الصعيد شمالا حتى جنوب مستشفى الرمد.

ثانيا: رصف منطقة جسر السيالة، من خلال رصف شارع جنينة العمدة بداية من شارع جسر السيالة غربا حتى مصنع بلاط وائل شرقا، ورصف شارع الشيخ خليل عسكر بداية جسر السيالة غربا حتى نهاية الشارع مسجد آل عسكر.

ثالثا: رصف منطقة القرية وامتداد جسر السيالة جنوبا، من خلال رصف شارع كوبرى الطوايع بداية من كوبرى الطوايع غربا حتى محلات العفش شرقا، ورصف شارع الوصلة أمام محطة ٦ للصرف الصحي، ورصف شارع صيدلية حمورة بداية من محلات العفش غربا حتى شارع الاسطبل شرقا، ورصف شارع (مسجد ابو شريفة) بداية من محلات العفش غربا حتى شارع الأسطبل شرقا.

رابعا: منطقة التأمينات، من خلال رصف شارع الشيخ متولى الشعراوى رقم ١ جنوب شارع مسجد أبو شريفة بداية من تقاطع حتى شارع التأمينات الحكومية، ورصف شارع دار السلام رقم ٢ جنوب شارع مسجد أبو شريفة حتى شارع التأمينات الحكومية، ورصف شارع عكاشة باشا رقم ٣ جنوب شارع مسجد أبو شريفة حتى شارع التأمينات الحكومية.

خامسا: رصف منطقة محكمة إسنا، من خلال رصف شارع أبو بكر الصديق بداية شارع بورسعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا، ورصف شارع عمر بن الخطاب بداية شارع بور سعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا، ورصف شارع عثمان ابن عفان بداية شارع بورسعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا، ورصف شارع عرضي للشوارع الثلاثة من مدرسة صلاح الدين جنوبا حتى مغلق خشب آل عباس.

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