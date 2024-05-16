جامعة جنوب الوادي تحقق إنجازا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي عن ظهور نتيجة التصنيف الدولي التايمز للجامعات الشابة (وثيقة 2024) وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين 401 إلى 500.

وقال عكاوي أن الجامعة جاءت في المركز الخامس محليا في نفس الفئة وذلك ضمن 28 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف حسب قواعد البيانات.

وأضاف " عكاوى " ان التصنيف يقيس أداء الجامعات في خمس معايير رئيسية هي التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية للبحوث والسمعة الدولية وتشمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وانتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعي.

وأفاد الدكتور حمودة محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، بأن تصنيف التايمز للجامعات الشابة يضم أفضل الجامعات التي لم يتعدى تاريخ انشاءها أكثر من 50 عام ويقيس نفس مؤشرات الأداء المتبعة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة وعددها 13 مؤشر وأن النسخة الحالية من التصنيف ضمت 1,171 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضى 963 جامعة .

وتقدمت جامعة جنوب الوادي في مجال السمعة الدولية ومجال البحث العلمي حيث احتلت المرتبة الخامسة محليا.

ولمزيد من التفاصيل يمكن تتبع الرابط الآتى:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings#!/length/25/locations/EGY/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats