عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا إلكترونيا عبر تطبيق زووم مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام؛ لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والالتزام بكافة الضوابط الوزارية الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة ، ضرورة التزام كل المشاركين فى العملية الامتحانية بأداء المهام المكلفين بها، وأنه غير جائز لأى عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأى عضو أخر مهما كان موقعه الوظيفى.

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على مراعاة ضوابط اختيار لجنة واضع الامتحانات سواء كان (موجه / معلم أول المادة/ مشرف عام) مع ضرورة التنبيه على هذه اللجان بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وما تم تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023 /2024 وأن تكون خالية من الموضوعات ذات الصبغة الدينية أو السياسية، مشدداً على مديري الإدارات بأن تكون طباعة الورقة الامتحانيه جيدة وواضحة وأن تكون خالية من الأخطاء الإملائية.

وأكد شحاته على ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكافة أرجاء المحافظة، مضيفاً أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات في حينها.

ووجه مدير المديرية الحضور بالعمل بروح الفريق الواحد والإلتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الثامن من شهر مايو المقبل.

وفي ختام الاجتماع أدار مدير المديرية حواراً مثمرا مع الحضور تناول العقبات التي تواجه سير عملهم والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء، مؤكداً لهم حتمية مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أبنائنا الطلبة متمنياً للجميع دوام التوفيق المستمر والنجاح الباهر.

وكيل “تعليم مطروح” يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

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