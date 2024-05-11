رسميًا.. الهلال يتوج ببطولة الدوري السعودي للمرة الـ 19 في تاريخه

توج فريق الهلال، بلقب بطولة الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه العريض على نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن.

سيطر الهلال على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في تسجيل هدف سريع في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

أدرك الحزم التعادل عن طريق فايز سليماني في الدقيقة 34، قبل أن يسجل زميله أحمد الجويد هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليتقدم الزعيم مجددًا، ثم عاد ميتروفيتش للتهديف مجددًا في الدقيقة 45+3، ليختتم مواطنه ميلينكوفيتش سافيتش الرباعية في الدقيقة 45+6.

ترتيب الدوري السعودي

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه النصر، ليتوج رسميًا بلقب دوري روشن للمرة 19 في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

يعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي، هو البطولة الثانية له هذا الموسم، بعد حصده لقب كأس السوبر السعودي.