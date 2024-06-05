حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين بالمدفعية في شمال إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بقذائف مدفعية في موقع المالكية شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ من لبنان على منطقة المالكية، كما أُفيد عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

وفي سياق متصل، نعى "حزب الله" أحد مقاتليه الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

جاء ذلك بعد ساعات من ضربة استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن مقتل شخص، وفقًا للوكالة الرسمية. تزامن هذا مع تصاعد التوتر على الحدود مع تكثيف إسرائيل لضرباتها في الأيام الأخيرة.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يشهد تبادل شبه يومي للقصف بين "حزب الله" وإسرائيل.