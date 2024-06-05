الفلبين: 2800 شخص لجأوا لمراكز إيواء بعد ثورة بركان جبل "كانلاون"

ذكرت السلطات الفلبينية أن 2800 شخص على الأقل لجأوا لمراكز إيواء، الثلاثاء، عقب ثوران بركان جبل "كانلاون" في جزيرة "نيجروس".

وأمرت السلطات - وفقًا لقناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية - الأشخاص الذين يقيمون بالقرب من البركان بمغادرة منازلهم وغلق بعض المحال التجارية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى مدينة باكولود عاصمة مقاطعة نيجروس أوكسيدِنتال.. واستمر ثوران بركان جبل "كانلاون" لمدة ست دقائق، مطلقًا أعمدة من الرماد لمسافة خمسة كيلومترات في الهواء.

ومن جهته، رفع المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، حالة التأهب إلى المستوى الثاني، محذرًا من حدوث مزيد من الثورات للبركان.