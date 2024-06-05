بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب داخل مركز شباب الوفاء والأمل بالهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء امتد إلي الأشجار داخل مركز شباب الوفاء والأمل التابع لوزارة الشباب والرياضة بمنطقة الهرم.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث الهرم في واقعة حريق داخل مركز شباب الوفاء والأمل التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق والذي امتد إلي الأشجار دون وقوع إصابات.

حريق مركز شباب الوفاء والأمل في الهرم

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بقطعة أرض فضاء امتد إلي الأشجار داخل مركز شباب الوفاء والأمل التابع لوزارة الشباب والرياضة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.