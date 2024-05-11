الدوري السعودي.. ميتروفيتش على رأس تشكيل الهلال أمام الحزم

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم السبت، نظيره الحزم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش على رأس تشكيل الهلال، حيث يقود الهجوم رفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا وميشايل ديلجادو.

ويأمل الزعيم في الفوز على الحزم من أجل حسم لقب الدوري السعودي هذا الموسم، بعد تحقيقه لأرقام قياسية عديدة في الموسم الكروي الحالي 2023-2024.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 86 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر الأخير بـ20 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم دي أوليفييرا.