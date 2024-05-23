الزمالك يلتقي مودرن فيوتشر في الدوري

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوز جديد، عندما يلتقي فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري.

يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية من أجل الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز أعلن قائمة الفريق وضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.