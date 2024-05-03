الدوري السعودي۔۔ ميتروفيتش يعود لقيادة هجوم الهلال أمام التعاون

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الهلال، عودة الصربي ألكسندر ميتروفيتش لقيادة خط هجوم الزعيم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن الملاعب لأسابيع، وذلك بعد خوضه اللقاء الماضي أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعاون ميتروفيتش في الخط الهجومي، البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا، وميشايل ديلجادو، وناصر الدوسري.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 80 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب مركز الوصافة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع وفي رصيده 51 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

وفي الهجوم: مالكوم دي أوليفييرا - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.