زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية حول «دودة الحشد» الخريفية لمزارعي الذرة الشامية

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم الخميس، ندوة توجيهية حول دودة الحشد الخريفية التي تهدد مزارعي الذرة الشامية في المحافظة، تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام وزارة الزراعة بتوعية المزارعين وتوجيههم بشأن خطورة هذه الآفة الزراعية.

حضر الندوة الدكتور أحمد عبد الرحمن طمان، رئيس قسم البحوث، الدكتور صادق أحمد الشنونى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، الدكتورة مها جلال بلبع رئيس الحملة القومية لمحصول الذرة الشامية بالمحافظة، والدكتور السيد الشحات الجندى أخصائى المحافظة والمهندس عبد السميع عوض يعقوب اخصائى المركز ومزارعى محصول الذرة الشامية .

تناولت الندوة شرحًا مفصلًا لسلوك دودة الحشد الخريفية وأسباب خطورتها على محصول الذرة الشامية، حيث تم الإشارة إلى أن هذه الدودة تصيب ما يصل إلى 100 نوع من النباتات وانتشرت بسرعة خلال السنوات الثلاث الماضية في القارة الأفريقية.

وأوضح الخبراء أن فراشة الدودة لديها القدرة على الهجرة والتحليق لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الليلة الواحدة، وتم تسليط الضوء على دورة حياة هذه الآفة وأعراض الإصابة بها، حيث تنمو في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية، أطلقت عليها لقب "الفاكهة المفقودة" بسبب قدرتها على تدمير المحاصيل إذا لم يتم السيطرة عليها ومكافحتها بشكل صحيح. تم أيضًا استعراض الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الزراعية.

ووجه المحاضرون، نداء للمزارعين بضرورة رفع الوعي حول خطورة دودة الحشد الخريفية وأضرارها المحتملة على المحاصيل.

كما تم التأكيد على أهمية إجراء فحوصات مبكرة للنباتات واتخاذ التدابير الواجبة للتصدي لهذه الآفة. تمت الإشارة أيضًا إلى ضرورة تنظيم ندوات توعوية للمزارعين بهدف توفير المعلومات اللازمة للتعامل مع هذه الحشرة الضارة بفعالية.

تعكس هذه الندوة التزام الحكومة ووزارة الزراعة بدعم المزارعين وتوفير التوجيه الزراعي لهم، وتحث على تبني استراتيجيات مكافحة شاملة تشمل استخدام الوسائل الزراعية والمبيداتالحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة.

وكان المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، قد أصدر القرار رقم( 594 ) بتكليف المهندس إبراهيم عطا صادق بالدرجة الثانية (ب ) تخصص زراعى ،بالعمل وكيلا لإدارة المكتب الفنى للسيد المهندس وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بجانب عمله .