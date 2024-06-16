محافظ بني سويف يشهد ذبح الأضاحي بإجمالي 225 رأسًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.. صور

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك " ذو الحجة 1445هـــ / يونيو 2024 هــ "،بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور على بدر عضو مجلس النواب، ناصر سيف رئيس المدينة، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف والأستاذ ممدوح حلمي مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

تابع محافظ بني سويف جانبًا من عمليات ذبح الأضاحي بوحدات الذبح بالمجزر، تحت إشراف الطب البيطرى،حيث سيتم ذبح 225 رأس ماشية( عجول) بواقع (175 من مؤسسة مصر الخير +50 من جمعية الأورمان)، حيث يشهد "اليوم الأول " ذبح 68 رأسًا (59 رأسًا من مصر الخير + 9 من الأورمان)، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى

من جهته أشار مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة،إلى أنه سيتم ذبح 175 أضحية " بمجازر: وإهناسيا والواسطى وبنى سويف" مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها يستفيد منها الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل" فى 93 قرية "بالتعاون مع العديد من الجمعيات الشريكة وعددها 119،حيث سيتم ذبح 59 رأسا "أول يوم العيد" لتوزيعها على 27 قرية في مركزين،ثم 70رأسًا في" اليوم الثاني" لتوزيعها في 47 قرية في 3 مراكز، وفي "اليوم الثالث "46رأسًا للتوزيع في 19 قرية في مركزين

فيما أوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف أنه، بالتنسيق مع التضامن والطب البيطري، تقوم الجمعية بذبح وتوزيع عدد 50 عجلًا أضاحي على مدار أيام العيد،حيث يتم ذبح 9 عجول" أول أيام العيد"،وفي "اليوم الثاني" 16 عجلًا، و"اليوم الثالث" 14 عجلًا، و"اليوم الرابع" 11 عجلًا،وسيتم التوزيع من خلال الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة على الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل، وذلك وفق خطة توزيع رُوعي فيها الانتشار على مستوى مراكز بنى سويف السبع وسيتم الذبح والتشفية والتقطيع والتعبئة بمجزر اهناسيا وسيتم التوزيع فى القرى والمراكز المزمع التوزيع بها بناءً على الخطة المُعدة.

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