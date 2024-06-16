بالصور.. الآلاف من أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة العيد في أكثر من 200 ساحة

تجمع أهالي الإسكندرية، منذ قليل، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في أكثر من 150 وسط أجواء من الفرحة والسعادة، وترديد تكبيرات العيد في أكثر من عددها نحو 250 ساحة في مختلف أنحاء المحافظة، بجانب المساجد المنتشرة في كل حي، والتي تؤدي بها الصلاة.

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، وعددها 285 ساحة لعام 2024، بعد سماح وزارة الأوقاف بفتح ساحات صلاة العيد فى جميع المساجد الكبرى، التي يقام بها صلاة الجمعة، إلى جانب تجهيز بعض مراكز الشباب فى المناطق ذات الكثافة العالية، في جميع مناطق وأحياء، حسب الكثافة السكانية في كل منطقة.

كان الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية توافدوا إلى ساحة صلاة عيد الأضحى المبارك لأداء صلاة العيد وسط فرحة كبيرة من المصلين وأطفالهم.

واصطف مجموعات كبيرة من الشباب والسيدات والرجال المصلين، وتوجيههم إلى ساحات لتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال لأداء صلاة العيد مع أسرهم.

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كل شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة.

وشدد خلال تصريح صحفي له اليوم، على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة.