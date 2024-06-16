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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في الوادي الجديد.. صور

صلاة عيد الأضحى المبارك
صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات الوادي الجديد
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أدى الآلاف من المصلين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاحد، صلاة عيد الأضحى، في المساجد والساحات المخصصة والمسموح بها أداء الصلاة بمراكز المحافظة الخمسة.

وخصصت محافظة الوادي الجديد 202 مسجد و10 ساحة لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة، والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع لتأمين الساحات.

وقال الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من الساحات والمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الأضحى بمراكز وقرى ومدن المحافظة.

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صلاة العيد الأضحي ساحة الوادي