بالصور.. محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة نادي جمهورية شبين

أدى، اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين من أبناء وأهالي شعب المحافظة بساحة نادى جمهورية شبين الكوم، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد مقدمًا التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن يوم عيد الأضحى أعظم الأيام عند الله حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروة ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في بقاع الأرض بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله عز وجل وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين تحقيقًا للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

كما تضمن خطبة العيد استحضار قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل بما تحمله من قوة الإيمان بالله وحسن الانقياد لأمره سبحانه وضرب أروع الأمثلة والفداء والتضحيات وأصدق آيات التسليم لله رب العالمين، هذا واختتمت الخطبة بالتأكيد على أن العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة بين الناس.

وعقب الصلاة قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة، ومتمنيًا من المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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