محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز.. صور

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تقديم التهنئة لأبناء وأهالي وقيادات بني سويف، بعيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، وأن يحفظ وطننا، لاستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف،في حضور، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة،هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية،حيث أمّ المصلين الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، فيما ألقى الخطبة وكيل وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور عبد الرحمن نصر نصار

وفي خطبة الصلاة أشار وكيل الأوقاف إلى أن الأعياد مواسم خير وبركة، تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة،حيث يفرح حُجاج بيت الله بأداء مناسك الفريضة، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعي والوقوف بعرفة، حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في شتى بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف وكيل الأوقاف أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله يجب تعظيمها بنص القرآن الكريم، وهي من القرابين التي عرفتها البشرية منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام حينما قربا ابناه قربانين فتُقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لافتا إلى التغيرات التي طرأت على القربان أو الأضحية إلى أن جاء الإسلام ونظم عملية الأضاحي، والتي تكون لغرضين الأول أنها قد تكون عقوبة وكفارة لمخالفة،مثل ما يفتدي بها الحاج من هدي لجبر بعض التقصير أو الخلل في أداء شعائر الفريضة، وإما أن تكون شكر لله مثل ما يقام من عقيقة للمولود ونحوها، وفيها من المكاسب والعوائد من توسعة على النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق علي الفقراء والمساكين،وقد خصص لها المولى عز وجل سورة كاملة من طوال سور القرآن الكريم، وهي سورة الأنعام، التي نظمت أساليب وطرق الأضاحي ونبذت كل ما يخالف هدي الإسلام وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف قد أنهت استعداداتها بتخصيص 148 ساحة من الساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتجهيز نحو 300 من الخطباء والأئمة لكل ساحة (أساسي واحتياطي).

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