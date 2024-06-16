بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

أدى الآلاف من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد الواقعة جغرافيًا في نطاق قارة آسيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بساحة المسجد الكبير، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية.

ووزعت عدد الأحزاب والمؤسسات والكيانات المختلفة الحلوى والألعاب على الأطفال، كما انطلقت احتفالات على أنغام الـ "دي جي" عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، في ظل أجواء احتفالية وانتشار لبائعي الحلوى والألعاب والبالونات.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجدها بمحيط 11 ساحة أساسية جرى تجهيزها لأداء صلاة العيد، وذلك لتأمين الصلاة وتسيير الحركة المرورية ومنع الزحام وتكدس السيارات، كما انتشروا بكافة الأحياء خاصة على الشاطئ ومحيط المتنزهات والأماكن السياحية والترفيهية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

1718508779299_copy_1280x960

1718508779117_copy_1280x960

1718508779083_copy_1280x960

1718508779014_copy_1280x960

1718508779050_copy_1280x960

1718508778980_copy_1280x960