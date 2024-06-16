ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. شلالات البالونات ترسم البسمة على وجوه الأطفال في بورسعيد

شلالات البالونات
شلالات البالونات في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى عدد من الشباب والأحزاب والمؤسسات والكيانات المختلفة في محافظة بورسعيد، شلالات من البالونات، صباح اليوم الأحد، على المواطنين من فوق أسطح المنازل بمحيط صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتسابق المواطنون خاصة الأطفال والشباب على التقاط البالونات التي تتساقط عليهم من السماء، في ظل أجواء من الفرحة والسرور على وجوه أبناء المدينة الساحلية.

وتوجه المواطنون إلى المجزر الآلي والشوادر لذبح الأضاحي، في ظل تواجد بائعوا الحلوى وألعاب الأطفال والبالونات بمحيط صلاة عيد الأضحى المبارك، وتنظيم عدد من الحفلات الترفيهية تفاعل معها المواطنون.

IMG-20240616-WA0069
IMG-20240616-WA0069
IMG-20240616-WA0066
IMG-20240616-WA0066
IMG-20240616-WA0062
IMG-20240616-WA0062
IMG-20240616-WA0036
IMG-20240616-WA0036
IMG-20240616-WA0035
IMG-20240616-WA0035
IMG-20240616-WA0031
IMG-20240616-WA0031
IMG-20240616-WA0030
IMG-20240616-WA0030
IMG-20240616-WA0029
IMG-20240616-WA0029
IMG-20240616-WA0027
IMG-20240616-WA0027
IMG-20240616-WA0026
IMG-20240616-WA0026
شلالات البالونات بورسعيد عيد الاضحى المبارك عيد الأضحى محافظة بورسعيد