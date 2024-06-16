بالصور.. شلالات البالونات ترسم البسمة على وجوه الأطفال في بورسعيد

ألقى عدد من الشباب والأحزاب والمؤسسات والكيانات المختلفة في محافظة بورسعيد، شلالات من البالونات، صباح اليوم الأحد، على المواطنين من فوق أسطح المنازل بمحيط صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتسابق المواطنون خاصة الأطفال والشباب على التقاط البالونات التي تتساقط عليهم من السماء، في ظل أجواء من الفرحة والسرور على وجوه أبناء المدينة الساحلية.

وتوجه المواطنون إلى المجزر الآلي والشوادر لذبح الأضاحي، في ظل تواجد بائعوا الحلوى وألعاب الأطفال والبالونات بمحيط صلاة عيد الأضحى المبارك، وتنظيم عدد من الحفلات الترفيهية تفاعل معها المواطنون.

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