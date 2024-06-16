محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط الصور التذكارية مع المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، حيث قام بتوزيع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين.

كما أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها.

شاركه اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالأعياد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.

وأكد "الهجان"، رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات بالمساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها ووضع لافتات تحذيرية بعدم الاستحمام بالنيل - الرياحات - والترع، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف.

واعتمد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقري والمراكز، حيث أعلنت المديرية بالتنسيق مع المحافظة استعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا أنه الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي حيث تأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء.

محافظ القليوبية يوزع الورود

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