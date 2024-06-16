محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

أدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب أشرف رشاد، والنائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير للمصلين من أهالى المحافظة.

وتحدث الدكتور محمد محمود عبد الرازق إمام وخطيب مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، عن فضل طاعة الأبناء للأباء، والبر والإحسان إلى اليهم، فإن إسماعيل عليه السلام ضرب لنا أعظم الأمثلة في البرِ والإحسان وقد مدحه الله في قرآنه ( قال يا أبت افعل ما تؤمر ) أي امض لما أمرك الله من ذبحي، ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل، لافتا أن الأعياد كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها القلوب، ونختص هنا فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات، داعيا جموع المسلمين الى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فى الأضحية.

وعقب الصلاة تبادل محافظ قنا، ومرافقوه والمصلين التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدما التهنئة لأهالى محافظة قنا خاصة والشعب المصري عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومن جانبه وجه محافظ قنا رؤساء المجالس المحلية والقيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس، والتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، ومتابعة جهود النظافة والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظًا على البيئة.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 3208 مسجد وحوالي 100 ساحة لإقامة صلاة العيد بها بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد بها، كما تم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، والدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.

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