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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالفيديو: عقب أداء صلاة العيد.. الأهالي يتزاحمون لالتقاط البالونات بالمنصورة

كبار السن يحملون
كبار السن يحملون البالونات
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أدى المئات من المواطنين صلاة عيد الأضحى بشارع النخلة بمدينة المنصورة، حيث يحرص مسؤولي أحد المساجد الشهيرة بالشارع، كل عيد على تنظيم ساحة كبرى، وتتضمن جزءًا لصلاة الرجال وجزءًا آخر لصلاة النساء مصطحبين أطفالهم.

 وعلقت شبكة كبيرة ممتلئة بالبالونات الملونة، بمختلف أشكالها وألوانها فوق رؤوس المصلين، وجاء ذلك بالتعاون مع المواطنين أصحاب الشرفات التي علقت بها البالونات.  


وعقب انتهاء الصلاة، والاستماع إلى الخطبة، فرغت تلك البالونات على رؤوس المصلين، وحرصت للأسر والرجال والنساء وحتى كبار السن على تخاطف تلك البالونات في جو من البهجة، وتضمنت الساحة سماعات دي جي كبرى. وتشغيل أغاني العيد وأبرزها  "أهلا بالعيد.

واختتم الأهالي والاحتفال بالتصوير مع أطفالهم  حاملين البالونات  في جو من البهجة.

 

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