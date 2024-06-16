بالصور.. محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين بساحة مسجد مصطفي محمود في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتكثيف المتابعة والتأكد من إنتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع والتنسيق مع المرافق للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لإستقبال المواطنين.

كما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة وتواجد دوريات النظافة علي مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي مؤكدًا أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظًا على البيئة.

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.

أدى شعائر صلاة عيد الأضحى رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وا إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وفضيلة الشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ورؤساء الأحياء والمراكز وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية وممثلين عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالجيزة وجموع المصلين.