أسماء الأسد والسرطان.. المرأة الحديدية تدخل مواجهة جديدة مع العدو الماكر

تلقى الشعب السوري خبر الإعلان عن إصابة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد بسرطان الدم بحذر، وكانت تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتمحور حول الدور اللافت الذي لعبت أسماء الأسد منذ عام 2018، والحالة التي أحاطت بها ضمن المسرح الاقتصادي لسوريا، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان، أن تشخيص أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا) جاء عقب ظهور أعراض وعلامات سريرية، تبعتها مجموعة من الفحوصات.

وتابع البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، و"ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من بروتوكول العلاج".

السرطان يهاجم أسماء الأسد للمرة الثانية

وهذه ليست المرة الأولى التي تصاب أسماء الأسد، 48 عاما، بمرض السرطان، وكانت قد شفيت بحسب "الرئاسة" ذاتها في عام 2019، بعدما خضعت لبرنامج علاجي خاص بمرض سرطان الثدي الذي أصابها في 2018.

وقبل 2018 لم يكن اسم أسماء الأسد يتردد إلا بالشيء البسيط وعندما كان تركيز المراقبين والصحفيين والباحثين مركز على محطات حياة الرئيس السوري قبل تسلمه زمام حكم البلاد أو عندما كان في بريطانيا، البلد الذي تعرف فيها على أسماء وتزوجها بعد ذلك.

لكن بعد العام المذكور حدث تحول لافت على البيت الداخلي لعائلة الأسد، وتمثل بصعود زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد إعلاميا وبالتدريج، في إطار الفعاليات التي كانت تقيمها المنظمة المرتبطة بها (الأمانة السورية للتنمية)، أو على صعيد المشهد الاقتصادي لسوريا.

سيدة سوريا الأولى تستقوى بشريك العمر

وفيما يتعلق بزوجها بشار الأسد، قالت أسماء: “هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر، الأكيد أنه كان معي”، وفي أول صورة نشرت لـ أسماء الأسد إثر إعلان إصابتها بالمرض، ظهر بشار الأسد في الصورة مع أسماء وهو جالس إلى جانبها ويتبادلان الابتسامات، وفقا لقناة "العربية".

وأسماء الأسد هي أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت، ووالدها طبيب متخصص في أمراض القلب في المملكة المتحدة اسمه فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية السابقة سحر عطري. وتنحدر عائلتها من حمص وتحمل إجازة جامعية من "كينجز كولدج" في لندن.