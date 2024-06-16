بالصور والفيديو.. توافد الآلاف من المصلين على مسجد خاتم المرسلين بالهرم لأداء صلاة العيد

شهد مسجد خاتم المرسلين في الهرم صباح اليوم، توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، منذ ساعات الفجر الأولى، اكتظت الساحات المحيطة بالمسجد بالمصلين، رجالًا ونساءً وأطفالًا، الذين تجمعوا في أجواء مفعمة بالروحانية والفرح.

ارتفعت أصوات التكبيرات من جنبات المسجد، مضيفة جوًا من الخشوع والسكينة، وبعد أداء الصلاة، استمع المصلون لخُطبة العيد التي تناولت معاني التضحية والتكافل الاجتماعي، وتبادل الناس التهاني والتبريكات، بينما قامت الجمعيات الخيرية بتوزيع الأضاحي على المحتاجين، مما أضفى مزيدًا من البهجة والتآلف.

يذكر أن صلاة العيد في مسجد خاتم المرسلين تجسيدًا رائعًا لفرحة العيد وروح الجماعة.