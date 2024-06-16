بالصور والفيديو| الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز شباب بشتيل

رصدت كاميرا «البوابة نيوز»، مظاهر الاحتفال والصلاة في مركز شباب بشتيل، حيث يبدأ الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد التي تقام في الساحات الكبرى والمساجد، ويجتمع المسلمون بكثرة مرتدين أجمل ملابسهم، يتبادلون التهاني ويشاركون في الدعاء.

من كل حدب وصوب، توافد الرجال والنساء والأطفال بأبهى حلتهم، للمشاركة في هذا الحدث الديني الكبير، المصلون أدوا الصلاة في جو مفعم بالروحانية، حيث استمعوا لخُطبة العيد التي تناولت معاني التضحية والفداء وقيم التكافل الاجتماعي.

عقب صلاة عيد الأضحى، بدأت الاحتفالات في جو من البهجة والسرور، حيث أطلقت البالونات الملونة في السماء، مما أضفي لمسة من الفرح على الأجواء.

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