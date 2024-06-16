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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

توافد المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات الجيزة.. صور

أداء صلاة عيد الأضحى
أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجيزة
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رصدت كاميرا «البوابة نيوز»، مظاهر الاحتفال والصلاة في منطقة الجيزة، حيث يبدأ الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد، التي تقام في الساحات الكبيرة والمساجد، ويجتمع المسلمون بكثرة مرتدين أجمل ملابسهم، يتبادلون التهاني ويشاركون الدعاء.

شهدت ساحات الجيزة، صباح اليوم، توافد أفواج من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الساحات عن بكرة أبيها بأجواء مفعمة بالخشوع والفرح، منذ ساعات الفجر الأولى، توافدت العائلات بأطفالها، مرتدين أبهى ملابسهم، استعدادًا لأداء الصلاة في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

أصوات التكبيرات ارتفعت في الأجواء، معلنة بداية هذا اليوم المبارك، مما أضفى روحانية خاصة على المكان،  بعد أداء الصلاة، استمع المصلون لخُطبة العيد التي تناولت معاني التضحية والتكافل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

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