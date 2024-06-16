بالفيديو| الفرحة تملأ وجوه الآلاف بعيد الأضحى.. و«السلفي والبلالين» يتصدر المشهد

احتفالات عيد الأضحى المبارك هذا العام كانت مميزة، حيث امتلأت وجوه الآلاف بالفرح والبهجة في مختلف مناطق القاهرة، وساحة مسجد مصطفى محمود كانت تعج بالمصلين الذين توافدوا لأداء صلاة العيد، متبادلين التهاني والتبريكات.

المناظر المبهجة تخللتها البالونات الملونة التي انتشرت في كل مكان، مضيفة جوًا من الاحتفال، والأطفال والكبار كانوا في غاية السعادة، يلعبون ويلتقطون الصور السيلفي مع البالونات، فيما شارك الكبار في هذه اللحظات السعيدة بتوثيقها عبر هواتفهم.

مشهد البهجة والسرور طغى على الساحة، معبرًا عن روح العيد التي تجمع بين الفرح والتآخي بين الناس، مما جعل هذا العيد مناسبة لا تُنسى للجميع.