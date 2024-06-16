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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. رجال ونساء «في صف واحد» بصلاة العيد بـ«مصطفى محمود»

صلاة عيد الأضحى بمصطفى
صلاة عيد الأضحى بمصطفى محمود
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شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود في القاهرة خلال صلاة عيد الأضحى المبارك اختلاطًا بين الرجال والنساء، مما يعد من الأخطاء الشائعة في تنظيم هذه المناسبة الدينية. 

على الرغم من الحضور الكبير والأجواء الروحانية التي غمرت المكان، إلا أن غياب التنظيم الصحيح أدى إلى تجمع المصلين بشكل عشوائي، حيث وقف الرجال والنساء جنبًا إلى جنب في بعض المناطق.

هذا الاختلاط أثار استياء بعض الحاضرين، نظرًا لما له من تأثير على روحانية الصلاة وخرق لتقاليد الفصل بين الجنسين في الأماكن المخصصة للعبادة، حيث يعد مشهدًا غير مألوف ومن الأخطاء التى تكرر كل عام على الرغم من التنبيهات المتكررة بقواعد الصلاة وعدم الخلط باعتباره من أسس الدين الصحيح.

 

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