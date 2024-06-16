محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور

أدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق.

حضر صلاة عيد الأضحى المبارك، خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد ونواب السويس دكتور سيد عبده وسيد عبد الحميد الكرماوي.

وأدى الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف فى السويس صلاة عيد الأضحى المبارك أعقبها خطبة العيد والتى تحدث فيها عن مناسك الأضحية وصلة الرحم بين الأقارب.

وعقب انتهاء صلاة عيد الاضحى المبارك، قام اللواء عبد المجيد صقر، بتهنئة المواطنين الذين ادوه الصلاة بالمئات بمحيط المسجد والتقاط المواطنين والأطفال والشباب الصور التذكارية معه. يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.

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