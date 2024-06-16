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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو| المسجد بجوار الكنيسة.. روح التسامح والتآخي في صلاة العيد بمسجد خاتم المرسلين بالجيزة

المسجد جنب الكنيسة
المسجد جنب الكنيسة الآلاف يؤدون صلاة العيد
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في صباح عيد الأضحى، توافد الآلاف إلى مسجد خاتم المرسلين في الجيزة المجاور للكنيسة في مشهد يعكس روح التسامح والتآخي، منذ ساعات الفجر الأولى، امتلأت الساحات المحيطة بالمسجد بالمصلين الذين تجمعوا لأداء الصلاة.

أصوات التكبيرات ارتفعت لتملأ الأجواء، مضيفة لمسة من الروحانية، هذا التلاحم الاجتماعي بين المسجد والكنيسة أبرز صورة رائعة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي، حيث عاش الجميع فرحة العيد معًا، مجسدين معاني المحبة والاحترام المتبادل. 

كانت هذه اللحظات تذكيرًا قويًا بأن الإنسانية تتفوق على كل الفوارق، وأن العيد هو مناسبة للفرح والتآلف للجميع.

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