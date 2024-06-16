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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود

شعائر صلاة عيد الأضحى
شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصطفى محمود
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أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع المصلين.

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أدى شعائر الصلاة برفقة المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمد نور السكرتير المساعد، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومحمد عبود نائب رئيس حي الدقي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع المصلين.

محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود صلاة عيد الأضحى مسجد مصطفى محمود منطقة المهندسين حي الدقي تهنئة مع المواطنين داخل المسجد