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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو| «العيد هنا حاجة تانية».. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمطروح

صلاة العيد في مطروح
صلاة العيد في مطروح
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شهدت محافظة مطروح صباح اليوم، توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى، وتجمع الرجال والنساء والأطفال في أجواء مفعمة بالخشوع والفرح، حيث امتلأت الساحات بالمصلين منذ ساعات الفجر الأولى.

ارتفعت أصوات التكبيرات  معلنة بداية هذا اليوم المبارك، مضيفة جوًا من الروحانية، وبعد أداء الصلاة، استمع المصلون إلى خُطبة العيد التي تناولت معاني التضحية والتكافل، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة.

شهدت الساحات أيضًا توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة، مما عزز من روح التضامن والتآخي بين أبناء المجتمع. 

كان عيد الأضحى في مطروح هذا العام مناسبة مميزة جمعت بين العبادة والفرح والتآلف.

توزيع الاضاحي صلاة عيد الأضحى المبارك عيد الاضحى المبارك