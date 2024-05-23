"المساحة الآمنة" مبادرة دعم نفسي للوافدات السوريات في دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، تنفيذ مبادرة “المساحة الآمنة” وتستهدف الدعم النفسي للوافدات السوريات بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط في تصريحات له أنه نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب، فعاليات جلسة الدعم النفسي للوافدات السوريات بالمساحة الآمنة بمركز شباب مدينة مدينة دمياط الجديدة.

وتهدف الفاعلية لخلق مساحات مفتوحة للتمكين الذاتي، تتعلق المساحة الآمنة والداعمة مثل الاحترام والثقة والمساحة الآمنة والداعمة هي بيئة يمكن للمشاركين فيها التعبير عن أفكارهم وأسئلتهم ومخاوفهم بشكل مريح ، حيث يتم احترام الجميع والاستماع إليهم ضمن هذه البيئة، و يتعلمون بشكل أفضل في مكان يمكنهم فيه المشاركة بشكل كامل خالٍ من العنف بأي شكل من الأشكال والأذى والمخاطر والتحيز والتمييز ومحاولة دمجهم في المجتمع المصري .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.