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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة واحتراقها بطريق أسيوط الغربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم السيطرة على حريق السيارة وإخماده، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وعلى الفور تم إخماد النيران وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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