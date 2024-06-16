عيد الأضحى 2024| توافد أهالي وزوار مطروح على الساحات لأداء صلاة العيد.. صور

شهدت المساجد الكبيرة والجامعة وساحاتها بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة وزوارها من المصطافين؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2024.

وكان الإقبال الكبير على مساجد المدن بعواصم المراكز الإدارية الثمانية التابعة للمحافظة، والساحات الكبرى بمراكز المدن ومراكز الشباب الكبرى، خاصة المسجد الكبير وسط مدينة مرسى مطروح، حيث يؤدي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية صلاة العيد بذات المسجد.

كان محافظ مطروح خالد شعيب، قد وجه بفتح جميع المجازر الحكومية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بالمجان؛ لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد؛ حفاظًا على البيئة وسلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، مع وجود أطباء مديرية الطب البيطري طوال أيام عيد الأضحى 2024.

محافظ مطروح: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وأوضح محافظ مطروح أنه جارٍ تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات بمشاركة كل الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة وغيرها، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد، كذلك التأمين على استقرار التيار الكهربائي والتشديد على توفير وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى 2024.

محافظ مطروح: انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام مع رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى 2024، ووجه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

أوقاف مطروح تخصص 295 ساحة ومسجدا بخطيب وإمام لصلاة عيد الأضحى 2024

وخصصت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح 295 ساحة ومسجدا بخطيب وإمام من الأوقاف منها منها 23 ساحة و272 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

ووجه محافظ مطروح برفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

وأكد محافظ مطروح على توفير كل احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى 2024، مع توافر جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.

عيد الأضحى 2024.. توافد الآلاف من أهالي وزوار مطروح على الساحات لأداء صلاة العيد

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