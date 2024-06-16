آلاف المصلين يتوافدون على مسجد السلطان حسن لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

في صباح يوم عيد الأضحى المبارك، توافد آلاف المصلين إلى مسجد السلطان حسن العريق في القاهرة؛ لأداء صلاة العيد وسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والسكينة، ذلك المسجد الذي يُعد أحد أبرز معالم القاهرة الإسلامية، كان مهيبًا بأصوات التكبيرات التي ترددت في جنباته، معلنة بداية هذا اليوم المبارك.
منذ ساعات الفجر الأولى، بدأ المصلون يتدفقون إلى المسجد، رجالًا ونساءً وأطفالًا، مرتدين أبهى ملابسهم، استعدادًا للمشاركة في هذه المناسبة الدينية العظيمة، وامتلأت ساحات المسجد وسرادقه بالمصلين، حيث تجاوزت أعدادهم التوقعات، مما اضطر الكثيرين لأداء الصلاة في الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد.
ورصدت كاميرا "البوابة نيوز"، مظاهر الاحتفال والصلاة في مسجد السلطان حسين، حيث يبدأ الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد التي تقام في الساحات الكبرى والمساجد، ويجتمع المسلمون بكثرة مرتدين أجمل ملابسهم، يتبادلون التهاني ويشاركون الدعاء.