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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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محافظات

عيد الأضحى 2024| 295 ساحة شعبية ومسجدًا لأداء صلاة العيد بمطروح

حسن عبد البصير وكيل
حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح
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خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، 295 ساحة ومسجدا بخطيب وإمام من الأوقاف منها  منها 23 ساحة و272  مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة. 

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أنه تم المرور على المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى 2024، وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، رفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

وأكد محافظ مطروح على توفير كل احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى 2024، مع توافر جميع  السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.

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